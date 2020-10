Juve, contro la Dinamo col caso Dybala: rivedi le parole di Pirlo sulla Joya

vedi letture

Nella Juventus che si prepara a sfidare la Dinamo Kiev, resta aperta la questione Paulo Dybala, che potrebbe partire titolare dopo la panchina e lo sfogo col Crotone: "Parlo con lui come con tutti gli altri - ha detto ieri Andrea Pirlo in conferenza stampa - si era arrabbiato perché non ha giocato sabato, però non dobbiamo dimenticarci che non gioca da tre mesi, ha passato dodici giorni in una camera in Argentina a prendere antibiotici. Lo volevo far entrare, purtroppo siamo rimasti in 10 quindi era impossibile inserirlo. Ora è a disposizione, poi vedremo il da farsi".