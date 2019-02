© foto di J.M.Colomo

Cristiano Ronaldo vuole James Rodriguez alla Juventus. Lo scrive quest'oggi TyC Sports che spiega come il portoghese abbia telefonato al colombiano per convincerlo a sposare la causa juventina la prossima estate. James avrebbe già confessato ai dirigenti del Bayern la propria intenzione di non restare ulteriormente in Baviera, anche se l'ultima parola spetterà proprio al club tedesco che potrà riscattare il suo cartellino ad una cifra già prefissata. Altrimenti, il giocatore dovrà tornare al Real con cui ha un contratto fino al 2021.