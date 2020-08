Juve, CR7: dalle 4 semifinali e i 4 trionfi col Real all'eliminazione agli ottavi dopo 10 anni. Umore nero

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla della delusione di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione dalla Champions League. Il portoghese non usciva agli ottavi di finale della competizione da 10 anni e prima di arrivare alla Juventus aveva messo in fila 4 semifinali e 4 trionfi. Il suo umore non può essere certo al top, visto che non ci sta mai a perdere. Ieri stava per ripetere l'impresa fatta un anno fa contro l'Atletico Madrid ma i suoi due gol non sono bastati: nelle partite a eliminazione diretta, in due stagioni, ha segnato solo lui: 7 gol.