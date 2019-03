© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ritorno agrodolce in Nazionale per Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus questa sera ha riabbracciato la maglia del Portogallo dopo nove mesi di pausa, ma contro l'Ucraina i campioni europei in carica non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. CR7 è rimasto in campo per tutto il match, così come il connazionale e compagno di squadra in bianconero Joao Cancelo.