La Juventus pensa al clamoroso ritorno di Antonio Conte. Lo scrive oggi Il Corriere dello Sport: non solo Zinedine Zidane, l'ex commissario tecnico ha ricucito lo strappo con la proprietà e le istantanee recenti in compagni di Andrea Agnelli sono un sorriso dietro l'altro. C'è un partito pro-Conte che cresce in casa Juventus. Ed è d atenere sott'occhio.