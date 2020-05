Juve, Cristiano Ronaldo è tornato carico. E oggi si presentano Szczesny e De Ligt

Alle 12.18 di ieri Cristiano Ronaldo ha concluso il suo nuovo primo giorno alla Juventus, dopo settantadue giorni di assenza e gli ultimi quattordici in quarantena sotto la Mole. Il portoghese ha accettato un saluto ai fotografi e alle telecamere che lo attendevano all’uscita, che invano avevano provato a intercettare a inizio mattinata il suo trasferimento al J Medical per le visite che hanno preceduto la prima sgambata agli ordini di Maurizio Sarri. CR7 si è presentato alle 9.21. Le immagini postate qualche ora dopo dal club lo ritraggono al lavoro in buonissima condizione e lui, mai banale, scrive sui social: “Quando diventiamo pazienti e coerenti, troviamo il modo di superare le difficoltà”. Oggi torneranno al lavoro Szcesny e De Ligt, ieri al quattordicesimo e ultimo giorno di quarantena. Mentre domani potranno aggregarsi Khedira e Matuidi. Ancora oggi si proseguirà con gli allenamenti a gruppetti ridotti, nelle prossime ore, però, potrebbero arrivare le convocazioni ufficiali a seguito della definizione del Protocollo per gli allenamenti di squadra.