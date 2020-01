© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È Cristiano Ronaldo il miglior calciatore del mese di gennaio per la Serie A. La comunicazione è arrivata attraverso i canali ufficiali della Lega calcio, con le parole dell'ad Luigi De Siervo per il campione della Juventus: “Il 2020 di Cristiano Ronaldo è iniziato nel migliore dei modi, in quattro partite ha messo a segno 7 gol, tra cui una tripletta e una doppietta, servendo un assist e contribuendo con le sue prestazioni al primato in classifica della Juventus. Il fuoriclasse portoghese sta attraversando uno straordinario momento di forma, considerando che va in gol da otto partite consecutive. Siamo felici di avere con noi uno dei più forti calciatori di tutti i tempi, che l’anno scorso ha scelto l'Italia per mettersi alla prova nel Campionato più difficile del mondo e alla sua prima stagione in Serie A TIM ha vinto il premio di MVP quale miglior giocatore del Torneo”.