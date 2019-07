Juve, da Cerri a Spinazzola: oltre 113 mln di plusvalenze nel 2018/19

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre 113 milioni di euro di plusvalenze nell'ultimo bilancio, quello che s'è chiuso nella giornata di ieri, al 30 giugno 2019. Queste le plusvalenze definite dalla Juventus che ha chiuso con la cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma per 29.5 milioni di euro, di cui 26.6 di plusvalenza. Ecco il dato completo analizzato da 'Calcio&Finanza'.

Alberto Cerri al Cagliari per 9 milioni di euro. Plusvalenza di 8.077 mln

Riccardo Orsolini al Bologna per 15 milioni di euro. Plusvalenza di 10.5 mln

Stefano Sturaro al Genoa per 18 milioni di euro. Plusvalenza per 12.9 mln

Rolando Mandragora all'Udinese per 20 milioni di euro. Plusvalenza di 13.662

Emil Audero alla Sampdoria per 20 milioni di euro. Plusvalenza di 19.9 mln

Mattia Caldara al Milan per 35 milioni di euro. Plusvalenza di 21.582 mln

