© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con l'affare Paul Pogba ben più che in stallo, con il Manchester United che non si sposta dai 150 milioni chiesti per l'ex bianconero dal 2012 al 2016, la Juventus valuta le alternative. La prima, secondo La Stampa oggi in edicola, risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutazione comunque importante. Poi Christian Eriksen del Tottenham, che pareva destinato al Real Madrid e che è in scadenza nel 2020 con gli Spurs: adesso è un affare possibile, così come è probabile che alla fine la Juve viri tutto su Adrien Rabiot, in regime di svincolo dal Paris Saint-Germain.