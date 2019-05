Juve, da oggi parte l'assalto a Sarri. Il manager del tecnico vola a Londra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri rimane - dopo la vittoria in Europa League - sospeso tra Chelsea e Juventus: è in pole per sedersi sulla panchina lasciata libera da Massimiliano Allegri - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma deve prima liberarsi dai Blues a cui ieri ha regalato una gioia rara.

Il manager a Londra - Per questo già oggi sarà a Londra Alessandro Pellegrini, il manager del tecnico toscano: dopo la finale di Europa League, infatti, è scoccata l’ora di un atteso confronto a 360° con la società. Da verificare se, dopo l’exploit di ieri, il club non abbia cambiato idea sul futuro: l’intenzione era di liberare Sarri e nelle ultime settimane è cresciuta la tentazione di affidare la panchina a Frankie Lampard, ora al Derby County.

Anche Abramovich - In occasione della finale, è riapparso anche Roman Abramovich dopo circa un anno. Ma anche la partita sul futuro di Sarri è delicata e seguita da vicino dal patron russo. È iniziata al fischio finale di Europa League: secondo i tabloid inglesi, i Blues avrebbero chiesto 5 milioni di sterline, circa 5,5 milioni di euro alla Juve, per liberare l’ex allenatore del Napoli. E da parte loro, i dirigenti bianconeri hanno sempre detto che la decisione finale cadrà solo dopo le Coppe: la prima finale tutta britannica si è giocata ieri, la seconda è prevista sabato quando toccherà all'altro osservato speciale, Pochettino.