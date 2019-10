Juve, dall'Inghilterra: accordo con lo United per la cessione di Mandzukic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Undici milioni di euro. Sarebbe questa, secondo quanto riporta oggi il Daily Express, la cifra che il Manchester United sborserà a gennaio per acquistare Mario Mandzukic dalla Juventus e rinforzare così un reparto che nell'ultima sessione di mercato ha perso attaccanti del calibro di Lukaku e Sanchez.

Doppio accordo - Il croato aveva d'altronde già trovato da tempo un accordo coi Red Devils. Per lui nella squadra di Sarri non c'è alcuno spazio, mentre la Premier lo affascina molto. Mancava così solo il via libera dei bianconeri, che nelle ultime ore - a detta del tabloid - avrebbero però raggiunto un'intesa verbale con gli inglesi. Mario Mandzukic, insomma, è sempre più vicino a vestire la maglia del Manchester United.