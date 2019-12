© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questo avvio di stagione non sta trovando né la continuità d'impiego né quella di rendimento sperata nella Juventus, e Oltralpe c'è già chi sostiene che ci siano le condizioni per un cambio di casacca invernale per il centrocampista Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da Telefoot, sul suo conto si sarebbe già fatto avanti, o starebbe comunque per farlo, l'Olympique Lione. La squadra francese vorrebbe riportare a casa il giocatore, e dalla sua è convinta di poter far presa sugli Europei della prossima estate, cui Rabiot rischierebbe seriamente di non partecipare se non riuscisse a mettersi in mostra.