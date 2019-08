© foto di Lorenzo Di Benedetto

Classe 2000, terzino sinistro proveniente dalla Masia, a Barcellona qualcuno già dice che il post-Jordi Alba è lui. Juan Miranda (19) per ora gioca ancora con la squadra B, ma ha attirato già l'interesse dei grandi. E dell'Olympique Marsgilia, come riferisce l'edizione odierna de La Provence. Sul laterale mancino c'è anche la Juventus, ma il direttore marsigliese Andoni Zubizarreta sta facendo dei passi in avanti, provando a convincere i blaugrana con la formula del prestito.