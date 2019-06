© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Paul Pogba rischia di diventare una delle telenovela del calciomercato estivo. Il giocatore francese infatti è conteso da Real Madrid e Juventus ma come spiega Marca i blancos faranno di tutto per regalarlo a Zidane, tecnico che lo ha chiesto espressamente a Florentino Perez. Tuttavia non sarà facile trattare con il Manchester United, che in questo momento dichiara il giocatore incedibile per qualsiasi prezzo nonostante le chiare parole di Pogba che ha detto chiaramente di voler cambiare aria. Ed è proprio sulla volontà del giocatore che il Real Madrid dovrà lavorare per convincere i Red Devils.