Juve, De Ligt: "All'Ajax mi sentivo invincibile. Lavoro per migliorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, ha parlato ai microfoni di Fox Sports dopo la vittoria dell'Olanda contro la Bielorussia. Queste le sue parole: "All'Ajax mi sentivo invincibile, adesso non è una questione di forma fisica ma è tutto diverso. Credo sia una cosa abbastanza normale, visto che per me è tutto nuovo. Non sono comunque preoccupato, sto migliorando. Non so perché abbia fatto qualche errore di troppo, tutto quello che posso fare è continuare ad allenarmi duramente e imparare dai miei compagni. Adesso sto giocando con continuità e questa è la cosa più importante. Sono certo che alla fine andrà tutto bene e che la mia sarà una stagione positiva".