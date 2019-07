Juve-De Ligt, ieri nuovo contatto telefonico tra i club: la svolta è vicina

© foto di Imago/Image Sport

Ore decisive, in casa Juventus, per l'approdo in Italia di Matthijs De Ligt. Il difensore dell'Ajax, scrive La Gazzetta dello Sport, è sempre più vicino a vestire il bianconero, anche senza incontri fra le due dirigenze. Ieri, spiega la rosea, è andato infatti in scena un nuovo contatto, ma solo telefonico, tra i club.

Manca poco. Tra i 75 milioni chiesti dagli olandesi e la prima offerta della Juventus (nell'ordine dei 65 complessivi) la distanza va limandosi minuto dopo minuto. I titoli di coda della trattativa, con happy ending, potrebbero scorrere già nel weekend, con la Vecchia Signora pronta a mettere in difesa un colpo da 90 per la nuova era di Maurizio Sarri.