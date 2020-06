Juve, De Ligt: "Non vedo l'ora di sfidare il Milan. Bentancur eccezionale, CR7 fenomeno"

La Serie A sta per ricominciare ma prima sarà tempo di Coppa Italia, con la Juventus che sfiderà il Milan. Matthijs de Ligt ha parlato anche di questo nella sua intervista a Tuttosport: "Non vedo l'ora di giocare contro i rossoneri, il calcio mi è mancato tantissimo. Le gare a porte chiuse non mi spaventano, mi isolo molto in partita". Parole poi anche su alcuni suoi compagni: "CR7 un fenomeno, Dybala tecnicamente riesce a sbalordire tutti noi. Attenzione però a Bentancur: ha una qualità veramente eccezionale".