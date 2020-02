Juve di rigore. Battuta 3-0 una buona Fiorentina: doppio CR7 e De Ligt

© foto di www.imagephotoagency.it

Importante vittoria, in una gara molto complicata, per la Juventus di Maurizio Sarri che pur senza giocare la miglior partita della stagione ha avuto la meglio su una buona Fiorentina, arrivata all'Allianz Stadium con la voglia di giocarsela e a tratti ha anche messo in difficoltà la capolista, meritando probabilmente un gol che però non è arrivato.

PRIMO TEMPO - Buona Fiorentina in avvio e per tutta la prima mezz'ora, con Szczesny molto impegnato e decisivo su un colo di tacco di Chiesa da pochi metri. Al 40' però è stata la Juventus a passare in vantaggio con Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, assegnato da Pasqua per un fallo di mano di Pezzella. All'intervallo bianconeri dunque in vantaggio grazie alla rete di CR7 a segno per la nona giornata consecutiva in campionato.

LA FIORENTINA CI PROVA - A inizio ripresa viola ancora nella metà campo della Juventus e occasione al 54' con un tiro di Benassi deviato in calcio d'angolo. Al sessantesimo primo cambio per Iachini che aggiunge peso al suo attacco inserendo Vlahovic al posto di Ghezzal. Tre minuti più tardi Fiorentina vicinissima al pareggio con un tiro dal limite di Benassi finito di pochissimo a lato con Szczesny immobile a osservare il pallone.

OCCASIONE JUVE - Sul ribaltamento di fronte miracolo di Dragowski su Higuain: splendida accelerazione di Douglas Costa che ha poi servito Higuain che da due passi a tirato a botta sicura trovando però il portiere polacco pronto a dirgli di no in allungo.

RADDOPPIO CR7 - A nove minuti dalla fine altro calcio di rigore per la Juventus, trasformato ancora una volta da Cristiano Ronaldo che ha spiazzatgo Dragowski. Qualche dubbio sull'assegnazione del penalty per fallo di Ceccherini su Bentancur ma dopo il consulto con il VAR l'arbitro Pasqua ha confermato la sua decisione.

TRIS DI DE LIGT - Al 91' la Juventus chiude definitivamente la gara contro la Fiorentina. Gol di De Ligt che ha battuto di testa Dragowski su in calcio d'angolo di Dybala. 3-0 per i bianconeri, per un risultato davvero troppo pesante per i viola.