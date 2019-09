Juve, domani in campo: Higuain scalpita in vista della Champions

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Mi è mancata, è la competizione più bella. Felice di tornare a giocare in questa manifestazione con una grandissima squadra”. Gonzalo Higuain pensa già al suo ritorno in Champions League, giustamente. Ma prima c’è un altro ostacolo da superare: la Fiorentina, al Franchi.

Ne sono ben consapevoli tutti in casa bianconera che il lungo filotto di partite andrebbe aperto con una bella vittoria in campionato, o comunque una prestazione convincente in vista del match di mercoledì al Wanda Metropolitano, contro l’Atletico Madrid.

“Ogni anno devi riconquistare, perché inizia una nuova stagione e dobbiamo affrontare il presente e il futuro – spiega Higuain -. Questo è un anno importante per me. Lo scorso non è stato facile, anche se ho vinto l’Europa League e sono andato in doppia cifra. A livello personale però è stato complicato. Ora però ho grande motivazione per la nuova stagione”.

Eccola svelata una delle armi in più di Maurizio Sarri, che alle 12.30 parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sua prima volta sulla panchina della Juve in campionato, dopo i forfait con Parma e Napoli. Sarà anche un’occasione per capire a che punto è la crescita della sua squadra.