La Juventus, continua a seguire la pista che porta al ritorno di Paul Pogba in bianconero, ma la trattativa con il Manchester United, che chiede circa 150 milioni per lasciar partire il francese non sarà semplice. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono due le opzioni e nelle prossime ore la dirigenza di metterà al lavoro.

Ipotesi contropartita - Per arrivare alla cifra chiesta dei Red Devils i bianconeri potrebbero offrire una contropartita, con Joao Cancelo che, per esempio, piace molto agli inglesi.

Ipotesi cessioni - In alternativa la Juventus dovrà aspettare di avere la liquidità per arrivare a Pogba. Prima di presentare l'offerta al Manchester United la società bianconera dovrà cedere i giocatori che non sono ritenuti da Sarri fondamentali per il suo progetto, in modo da riportare il campione del mondo a Torino.