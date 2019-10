© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match vinto contro la Lokomotiv Mosca grazie a due suoi gol, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Per fortuna è stata una bella partita personalmente per i due gol che ne avevo bisogno. Oggi è stata una partita difficile ma si è vista l'esperienza di questa squadra".

Potete giocare insieme tu, Ronaldo e Higuain?

"Adesso che abbiamo vinto possiamo dire di sì. Se finiva 0-1 tutti avrebbero detto di no. Io dico che bisogna lavorare, il mister ha le sue idee in testa. Vedremo".

Che messaggio manda alla Champions la Juventus?

"Il messaggio che diamo sempre: che non siamo una squadra senza esperienza e voglia. Abbiamo tanta capacità per dimostrare qualcosa in più".