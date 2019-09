Juve, Dybala e Bernardeschi sperano: Sarri studia le mosse anti-Atletico

Fonte: inviato a Torino

Sarri alla ricerca di valide alternative per scegliere gli undici giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto mercoledì. Gli ultimi stop di Douglas Costa e Pjanic - il primo certamente, il secondo con molta probabilità – mettono in fuorigioco due elementi fondamentali dello scacchiere bianconero delle prime giornate di campionato.

E se il bosniaco potrebbe trovare in Bentancur il sostituto quasi naturale – stando anche alle parole di Sarri sul conto dell’uruguaiano – l’assenza del brasiliano riaccende le speranze di Dybala e Bernardeschi per una maglia da titolare. Il primo è stato fin quì poco protagonista, ma potrebbe scalare in fretta le gerarchie di preferenza anche per via del momento poco brillante del secondo.

Le ultime uscite del numero 33 juventino, infatti, sono tutt’altro che positive, decisamente lontane dal suo migliore rendimento. E in questo momento Sarri non può permettersi di sbagliare le scelte per non compromettere sin da subito il cammino europeo nel girone. L’outsider potrebbe essere Ramsey, ancora indietro rispetto agli altri sulla condizione fisica e dunque difficilmente ipotizzabile al momento. Più probabile la tribuna, per lui, nella prima sfida Champions della stagione.

Nessun’altra novità preventivabile al momento. Sarri ha più volte ribadito l’intenzione di puntare sugli stessi uomini in questo inizio di stagione per imprimere alla squadra una identità. E anche al Wanda Metropolitano, contro l’Atletico Madrid, non dovrebbe cambiare rotta.