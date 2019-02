Juve, Dybala per arrivare a Salah: il Liverpool dice no e si chiama fuori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Liverpool si chiama fuori dalla corsa a Paulo Dybala. Secondo quanto riporta il Daily Star, infatti, i Reds non avrebbero alcuna intenzione di accontentare le richieste della Juventus, disposta a inserire il cartellino della 'Joya' solamente per riportare in Italia Mohamed Salah. L'ex Fiorentina e Roma resta al momento incedibile per la dirigenza del club inglese.