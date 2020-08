Juve-Dzeko, entra in campo Pirlo: telefonata del tecnico per convincerlo a venire a Torino

La questione centravanti è prioritaria in casa Juventus e Andrea Pirlo è sceso in campo per dare la spinta decisiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico ha fatto una chiacchierata con il suo numero 9 ideale, Edin Dzeko. L’obiettivo del nuovo allenatore bianconero era palesare al centravanti della Roma il suo gradimento e spiegargli perché lo considera centrale per la sua idea di gioco.

Al centro del reparto - Edin nei giorni scorsi aveva confidato agli amici più stretti di essere molto lusingato dalla corte della Juventus, ma allo stesso tempo di avere qualche perplessità sul nuovo corso bianconero. Grazie a Pirlo ora sa che il suo sbarco a Torino servirebbe a completare un reparto offensivo di livello top, dove manca solo l’ultimo tassello.

Il lato giallorosso - Pirlo punta a vincere ed è convinto che Dzeko possa dargli una grossa mano, ma vincere è anche l’unico motivo per cui Dzeko lascerebbe la Roma: a 34 anni vuole alzare un trofeo anche in Italia. Ecco perché il club giallorosso, che non ha né intenzione né necessità di cedere il suo capitano (andrà a scadenza nel 2022, se resterà gli verrà proposto un altro anno con ingaggio da spalmare) aspetta di parlare con Edin: se dirà di voler andare via, la Roma lo accontenterà e si metterà seduta per trattare con l’acquirente.