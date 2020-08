Juve, è vigilia di Champions: Dybala tenta il recupero in extremis con il Lione

Una certezza e un dubbio per Maurizio Sarri alla vigilia del match con il Lione. La prima porta il nome di Cristiano Ronaldo, che vuole assolutamente essere il protagonista numero uno nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League; il secondo riguarda Paulo Dybala, a parte anche ieri e ancora alle prese con un recupero in extremis per comparire tra i convocati di domani.

Il tecnico bianconero parlerà questo pomeriggio alle 16,30 in conferenza stampa: non arriveranno indicazioni di formazione, come di consueto, ma sarà interessante comprendere come la squadra ha vissuto gli ultimi giorni. Poco più tardi toccherà a Garcia e Depay, quest’ultimo recuperato rispetto alla gara d’andata e certamente il più pericoloso del Lione.

Sarri deciderà l’undici titolare dopo la rifinitura di domani mattina. Ma in assenza di sorprese gli unici dubbi sono relativi alla fascia destra, dove Cuadrado, Danilo e Bernardeschi dovranno dividersi due posti dal primo minuto. Pjanic, invece, dovrebbe tenere regolarmente le chiavi del centrocampo. Il tempo della Champions è arrivato, poi sarà anche quello delle analisi e dei giudizi. Definitivi.