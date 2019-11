Juve, ecco il baby Soulè: l'argentino si è già trasferito a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinforzo argentino per il futuro della Juventus. I bianconeri hanno infatti chiuso per Matias Soulé, fantasista argentino 16enne in uscita dal Velez Sarsfield. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il sudamericano, paragonato in patria ad Angel Di Maria, si sarebbe già trasferito a Torino, in attesa di essere tesserato per prendere confidenza con l'ambiente della Vecchia Signora.