Juve, emergenza sulle corsie: Sarri attingerà dalla Seconda Squadra

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo oggi Maurizio Sarri comprenderà le condizioni della sua squadra. Ieri il gruppo si è allenato ma i reduci dalla gara col Parma hanno sostanzialmente fatto scarico. Nell’allenamento odierno, insomma, il tecnico e il suo staff saranno in grado di fare qualche valutazione in più in vista del match di domani sera con la Roma, valido per i Quarti di finale di Coppa Italia.

La buona notizia riguarda Alex Sandro. Il controllo radiologico effettuato ieri ha escluso la presenza di fratture costali: servirà un po’ di riposo e niente più al brasiliano prima di tornare a disposizione. Nel frattempo l’emergenza laterali, inasprita dallo stop di De Sciglio, andrà gestita. Un po’ facendo di necessità virtù: ovvero con Danilo, Cuadrado (sempre che si riprenda da un attacco influenzale che ieri non gli ha consentito di allenarsi) e nessun’altra alternativa nell’organico di prima squadra; e un po’ pescando dall’Under 23: Sarri convoca Coccolo già da due gare, probabilmente estenderà la chiamata a qualche altro.

Con la Roma potrà tornare Bentancur, che dopo il Parma ha anche finito di scontare le giornate di squalifica in campionato. Mentre Matuidi, potenziale soluzione per la corsia mancina, potrebbe liberare un posto a centrocampo così da rivedere all’opera la stessa linea mediana che ha battuto l’Udinese mercoledì scorso. In avanti, invece, Ronaldo dovrebbe esserci. E questa volta Higuain sembrerebbe partire avanti nelle gerarchie rispetto a Dybala. Sensazioni, per adesso. Oggi sarà tutto più chiaro.