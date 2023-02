Juve, finalmente Chiesa-Vlahovic. Contro la Salernitana spazio al tridente con Di Maria?

Massimiliano Allegri contro la Lazio in Coppa Italia si è potuto finalmente godere il primo assaggio della sua coppia d’oro. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic non avevano mai giocato insieme alla Juventus per colpa degli infortuni. Oggi i due, amici dai tempi di Firenze, sono il presente e, chissà, il futuro della Juve. A cominciare dalla trasferta di Salerno di dopodomani - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, "uno scontro diretto", per dirlo con le parole di Allegri. E anche qui potrebbe andare in scena una “prima”: il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa dall’inizio. I tifosi bianconeri lo sognavano da inizio stagione, ora potrebbe essere realtà.