© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta al San Paolo la Juventus vuole subito tornare a vincere e per farlo Sarri rinuncia al tridente pesante mandando in campo Douglas Costa con Higuain e Cristiano Ronaldo. Dall’altra parte piena emergenza per Iachini che deve fare a meno di Castrovilli e degli squalificati Milenkovic e Caceres. A sorpresa Ghezzal dal 1’. Queste le formazioni ufficiali della sfida dell’Allianz Stadium:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Ghezzal, Pulgar, Benassi, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini.