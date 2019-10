© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Genoa in dieci per giallo fiscale". Questo il titolo della moviola di Juventus-Genoa de La Gazzetta dello Sport. La rosea spiega: "una trattenuta molto lieve su Dybala costa il doppio giallo a Cassata, già ammonito per eccesso di foga in avvio di partita sempre sull'argentino. Giua avrebbe potuto lasciar correre vista l’entità del tocco invece in maniera troppo fiscale ammonisce per la seconda volta il genoano".

Rigore su Ronaldo - Ci sta invece la seconda ammonizione per Rabiot, così come è giusto annullare il gol al 94' di Cristiano Ronaldo per fuorigioco. La Gazzetta dello Sport spiega poi anche il calcio di rigore concesso ai bianconeri: "Al 95’ Giua concede un rigore per un contatto in area con Sanabria: Ronaldo sembra cadere un istante dopo il tocco con il rossoblù ma il contatto tra i due in area è evidente e il rigore ci sta".