Juve-Guardiola, operazione commerciale: anche Maserati lo sponsorizza

Sogno o no, Pep Guardiola resta un nome caldo per la panchina della Juventus. Soprattutto per i tifosi, che nel catalano hanno individuato l'allenatore perfetto per il dopo Allegri. Per quanto riguarda i bianconeri, se da un lato sembra più percorribile la strada che porta a Maurizio Sarri o Mauricio Pochettino, dall'altro il tecnico del Manchester City sarebbe un'operazione dall'impatto commerciale inedito, o quasi. Il precedente, ça va sans dire, è quello di Cristiano Ronaldo.

Adidas o Maserati: sarebbero questi, secondo Tuttosport, i colossi che renderebbero possibile l'operazione a livello economico. Se del coinvolgimento dell'azienda di abbigliamento si è già parlato da più parti, il marchio automobilistico (parte del gruppo FCA) vorrebbe Guardiola come proprio uomo immagine. In questo modo, il suo ingaggio non appesantirebbe più di tanto le casse della Juventus. Che continua il suo casting.