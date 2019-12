© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri da Salisburgo è arrivata la conferma che Erling Haaland sta valutando le possibilità che offre il mercato per iniziare la sua nuova avventura già a gennaio. Dortmund e Lipsia sono in pressing, con i gialloneri in vantaggio, ma anche la Juve sta seguendo con forza il centravanti norvegese. Tanto che a Mino Raiola, agente del 2000, è stata recapitata un'offerta da 3 milioni di euro l'anno più bonus. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.