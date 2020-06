Juve, Higuain forse si è fermato in tempo: il ritorno in campo è comunque rimandato

Quattordici giorni dopo il suo ritorno in campo di allenamento, Gonzalo Higuain è costretto a rientrare nuovamente ai box. Forse si è fermato in tempo – almeno sperano in casa Juve - per non far lievitare di molto i tempi di recupero, anche se la tegola pesa comunque a meno sette-otto giorni dalla ripresa della stagione. Il risentimento muscolare alla coscia destra accusata oggi in allenamento allontana Juve-Milan di Coppa Italia, anche se gli accertamenti effettuati al J Medical hanno escluso lesioni. Ritorno in campo rimandato per il Pipita.