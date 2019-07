Gonzalo Higuain vuole restare alla Juventus, ma la sua permanenza a Torino non è proprio scontata. La Gazzetta dello Sport scrive che Maurizio Sarri deve decidere chi schierare in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo, il Pipita al momento è quello con meno chance ma sta provando a tenere duro.

No al prolungamento - L'ex Real Madrid e Napoli ha rifiutato il prolungamento di contratto e tiene a distanza le lusinghe della Roma perché vuol vedere come va con Sarri. In attesa, ovviamente, di capire come evolverà la situazione tra le file dei bianconeri.

Pipita sacrificabile - La rosea aggiunge che i dirigenti bianconeri hanno ribadito al fratello-agente Nicolas Higuain (presente ora a Torino) che il calciatore può figurare tra le cessioni della Vecchia Signora. L’unica destinazione davvero concreta sarebbe quella giallorossa, tuttavia proprio con la Roma ci sono due problemi sul tavolo: Higuain al momento è rigido e vorrebbe restare a Torino, inoltre l’ingaggio-maxi da 7,5 è troppo alto per i capitolini. In queste ore si sta cercando una soluzione per uscire dallo stallo.