Juve, mistero Djalò: non gioca da 1 anno, Allegri aspetta il momento favorevole

vedi letture

Il 4 marzo è un giorno (purtroppo) indimenticabile per Tiago Djaló. Il difensore ha infatti ricordato sui social l’anniversario dell’ultima volta che è sceso in campo in una partita ufficiale: giocava ancora con il Lille, nel 2023, quando nella trasferta in casa del Lens si lesionò il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Oggi, più di un anno dopo, l'ex Milan sta bene e va in panchina da sei partite, ma per il momento non è ancora arrivato l’esordio in maglia bianconera. Tanto che, riporta La Gazzetta dello Sport, qualche tifoso un po’ impaziente comincia già a storcere il naso e si chiede perché non sia ancora arrivato l'esordio nonostante l'emergenza difensiva.

Senza troppi giri di parole, la chance potrebbe arrivare in una situazione "comoda", magari nei minuti finali di una partita già chiusa dalla squadra di Allegri. Un evento che non si è mai verificato ultimamente, da quando è sbarcato Djalò a Torino. Quando la classifica tornerà a sorridere ai bianconeri, con la certezza del posto nella prossima Champions League - obiettivo dichiarato della stagione -, allora il 23enne potrebbe fare il suo esordio stagionale. Un ritorno in campo che attende da tanto tempo.