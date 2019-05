Juve, niente Marquinhos: "Dove andrò? Resto al PSG"

"La prossima stagione? Resto al Paris Saint-Germain". Parola di Marquinhos, difensore centrale brasiliano della formazione campione di Francia, che spegne così le sirene di mercato sul suo futuro. L'ex giocatore della Roma è obiettivo caldo della Jvuentus per rinforzare il proprio pacchetto arretrato ma le parole rilasciate in zona mista dopo il ko contro il Reims per 3-1 non lasciano adito a dubbi.