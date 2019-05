© foto di Imago/Image Sport

Buone notizie per la Juventus, nella strada che potrebbe portare i bianconeri a Matthijs De Ligt. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona sarebbe pronto a tirarsi fuori dall'asta per arrivare al giovane capitano dell'Ajax. Il club blaugrana, infatti, non gradirebbe la conduzione della trattativa del suo agente Raiola, che visto l'alto interesse internazionale (oltre a Juve e Barça vi sono infatti anche PSG e Manchester United) gioca al rialzo. I catalani tenteranno l'ultimo affondo, poi sarebbero pronti a lasciare via libera alla concorrenza. Bianconeri compresi.