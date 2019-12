© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come detto i precedenti fra Juventus e Lione sono tutti a vantaggio dei bianconeri, con 3 vittorie ed 1 pareggio. Andando più nello specifico, però, i precedenti della Juventus con l'attuale allenatore dei transalpini (ed ex della Roma) Rudi Garcia consigliano maggiore prudenza. Negli anni passati, quando era in Italia, il tecnico dell'OL ha affrontato i bianconeri 6 volte (5 in campionato e 1 in Coppa Italia) ed il suo bilancio personale parla di 2 successi (entrambi all'Olimpico, uno in campionato e uno in Coppa Italia), 1 pareggio e 3 sconfitte.