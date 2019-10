Juve, il bilancio iniziale su De Ligt è positivo. E le critiche esagerate

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è trovato catapultato in campo, titolare inamovibile. Matthijs de Ligt si sarebbe inserito gradualmente senza il brutto infortunio di Giorgio Chiellini, già a inizio stagione. E magari tante critiche mosse nei suoi confronti – in parte esagerate – le avrebbe anche evitate. Il diciannovenne, invece, gioca ormai da inizio stagione con una certa stabilità accanto a Leonardo Bonucci, che lo protegge quando serve.

“Sta facendo un grande percorso, arriva da una cultura diversa e ha 19 anni – mette in guardia Leo -. Lui ha la forza di reggere l’urto che ti porta la maglia della Juve, non è facile, ma ha le spalle grandi e sta facendo quel percorso che abbiamo fatto tutti. Ha dovuto accelerare per l’infortunio di Giorgio ma lui ha un grande talento e tra un po’ di tempo vedrete che tornerà a grandi livelli”. E ancora: “Abbiamo grande fiducia e grande stima”.

L’olandese, come gli altri, è concentrato a capofitto sul suo percorso in bianconero, in campionato e in Europa. “In Champions League non esistono partite facili, lo sappiamo – commenta De Ligt -. Dobbiamo solo continuare a vincere. Abbiamo sette punti in classifica, siamo sulla strada giusta”. Sabato per la coppia dei centrali potrebbe giungere però il momento di riposare, o quantomeno di un’alternanza. Proprio come anticipato da Sarri: “Spero molto presto di poter cambiare due a partita anche sulla linea difensiva”.

Così per la trasferta di Lecce riemergono Rugani e Demiral, in lizza per una maglia da titolare. Verosimilmente accanto a Bonucci, che non ha praticamente giocato la seconda delle ultime due gare della Nazionale. Potrebbe non essere l’unica novità in formazione, anche se il tecnico farà il punto solo oggi per preparare il prossimo match dal punto di vista tattico. L’intenzione chiara è quella di non arrestare la corsa, e proseguire spediti su tutti i fronti.