Juve, il pericolo numero uno è Depay: il meglio dell'olandese, al rientro dal KO

vedi letture

Memphis Depay pericolo pubblico numero uno per la Juventus. Nella sfida di questa sera contro il Lione, i bianconeri dovranno fronteggiare l'attaccante olandese, assente nella gara di andata per infortunio. Uno spauracchio non da poco: velocità, tecnica, potenza. 14 gol in 19 presenze stagionali, per il ragazzo classe '94 di Moordrecht che ha iniziato la carriera da esterno offensivo e alla corte di Rudi Garcia è diventato una prolifica seconda punta. Che, soprattutto nell'uno contro uno, ma anche col tiro da fuori, è una mina vagante non da poco. Nel video in calce, il meglio delle sue azioni in quest'annata.