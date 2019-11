100 milioni di euro. È questa la richiesta che il Salisburgo avrebbe fatto alle squadre interessate a Erling Braut Haaland, centravanti norvegese del club austriaco, che piace a tanti in giro per l'Europa. In Italia, scrive Tuttosport, soprattutto alla Juventus. I bianconeri dovranno però vedersela con una folta concorrenza: sul giovane, classe 2000, vi sono anche Real Madrid e Manchester United.

Investimento possibile. Una cifra del genere, spiega il quotidiano torinese, non è fuori dai piani bianconeri, che anzi hanno messo in conto potenziali investimenti di questo tipo. E le parole di Agnelli ("cerchiamo il nuovo Cristiano Ronaldo"), anche se ormai datate, riecheggiano sempre quando si tratta di affari del genere. Le complicazioni? Al di là delle valutazioni, il desiderio del giovane Haaland di giocare in Premier League, un campionato più appetibile della Serie A. Il tempo perché Paratici & Co possano smussare gli angoli, però, c'è tutto.