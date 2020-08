Juve, il saluto di Pjanic: "Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente". Silenzio su Sarri

vedi letture

Miralem Pjanic si congeda dalla Juventus con un tweet, dopo aver giocato la sua ultima partita in bianconero ieri, contro il Lione. Nessun riferimento a Sarri, esonerato nel pomeriggio: "Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque".