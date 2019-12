Juve in 10: Cuadrado atterra Lazzari, Fabbri estrae il rosso grazie al VAR

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus in dieci al 68' della gara contro la Lazio. Cartellino rosso per Juan Cuadrado, espulso dall'arbitro Fabbri dopo l'intervento del VAR. Palla filtrante di Luis Alberto per Lazzari sulla fascia destra, il colombiano atterra l'esterno biancoceleste lanciato in corsa e inizialmente il direttore di gara estrae il cartellino giallo. Richiamato al monitor, Fabbri opta per la chiara occasione da gol (giustamente, verrebbe da dire: la corsia trovata da Lazzari non era centrale, ma avrebbe avuto 30 metri abbondanti di campo per controlla e scappare tutto solo verso la porta difesa da Szczesny) e a quel punto sventola il cartellino rosso a Cuadrado. Inferiorità numerica per Sarri, che corre subito ai ripari: dentro Danilo, che tatticamente andrà a occupare la posizione lasciata sguarnita dal colombiano, al posto di Bernardeschi.