© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La squalifica è lo spauracchio, la multa porterebbe un sospiro di sollievo. Parliamo di Cristiano Ronaldo: oggi la UEFA ha comunicato in via ufficiale di aver aperto un'inchiesta relativa al gesto dopo la vittoria della Juventus sull'Atletico Madrid. Nel comunicato, si fa riferimento allo stesso articolo (11 comma 2) per cui era stato sanzionato con una multa Simeone, con riferimento a una "condotta che scredita lo sport, il calcio e in particolare l'UEFA". Non è invece menzionato l'articolo 15 (quello relativo a insulti o provocazioni verso i tifosi avversari): questo l'elemento che potrebbe portare a una multa ed evitare una squalifica.