Juve in difficoltà, il Barça ne approfitta: 0-1 all'intervallo. Due gol annullati a Morata

Tanto Barcellona, Juventus solo a sprazzi. Il primo tempo della gara dello Stadium finisce 1-0 in favore degli ospiti, grazie alla rete segnata nei minuti iniziali di Ousmane Dembélé. E la Vecchia Signora si mangia le mani per il solito fuorigioco di Morata, questa volta doppio, ma il punteggio è più che giusto, forse sta persino stretto ai catalani.

Non solo Dembélé. Due gol annullati alla Juve. Il gol del vantaggio, per ora decisivo, arriva al 14’. Lo segna Ousmane Dembélé, con l’aiuto di Messi e Chiesa: il lancio dell’argentino è poesia, la deviazione dell’ex Fiorentina pura sfortuna. Sta di fatto che la rete c’è, e potrebbe non essere unica: prima Griezmann aveva trovato un palo interno, poi Szczesny diventa decisivo due volte sui due attaccanti francesi. La risposta bianconera è affidata soprattutto alle sfuriate di Alvaro Morata, che due volte buca la difesa blaugranda, ma in entrambe le occasioni parte da fuorigioco: segna, ma vede alzarsi la bandierina dell’assistente arbitrale. I gol dell’iberico annullati in stagione per offside diventano così quattro. Ma non nascondono un primo tempo complicato per i Pirlo e i suoi: tante difficoltà in fase difensiva sugli attacchi di Messi & Co, un pressing fin troppo blando e soprattutto quasi mai portato con i tempi giusti. Per ribaltare la serata servirà qualcosa in più. Per ora, Juve-Barcellona 0-1, decide Dembélé.