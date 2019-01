© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus continua a lavorare per Isco: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i bianconeri intensificano i contatti per lo spagnolo con il Real Madrid, che sta pensando a un profondo restyling per l'estate. Il tavolo, infatti, si può ampliare: i Blancos pensano ad Alex Sandro e Dybala, i bianconeri oltre al malagueno puntano Marcelo.