Juve in semifinale di Coppa Italia! La Roma si sveglia tardi: finisce 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il Napoli, la Juventus è la seconda squadra a staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri questa sera allo Stadium ha battuto 3-1 la Roma e, nel prossimo turno, affronterà la vincente di Milan-Torino, sfida che andrà in scena martedì prossimo a San Siro.

Partita indirizzata già nel primo tempo in quel di Torino. Da una Juventus alla quale sono bastati 20 minuti per decidere una partita mai in discussione dopo la rete realizzata al 26esimo da Cristiano Ronaldo.

La partita ha assunto contorni ben precisi dopo l'ennesima perla del campione portoghese, il 13esimo gol da dicembre a oggi dell'ex Real Madrid che con un diagonale potente, preciso e rasoterra ha sbloccato la partita e ha trasformato il pressing alto della Roma (che nella prima parte di match aveva dato qualche buon frutto) da punto di forza a punto debole.

Il gol dell'1-0 ha infatti minato le certezze della squadra di Fonseca, che da quel momento in poi ha perso tranquillità e collezionato errori. Sul gol dell'1-0, la Juventus è ripartita dopo un errore di Florenzi. Su quello del raddoppio, ci ha pensato Cristante a servire il pallone a Bentancur che poi ci ha messo del suo depositando la sfera in fondo al sacco dopo un travolgente coast to coast.

Prima del duplice fischio, la Juventus ha trovato anche la rete del 3-0 con un colpo di testa di Bonucci. Un gol che ha ipotecato il discorso qualificazione ma non ha archiviato del tutto la partita.

La Roma, naufragata già nel primo tempo, ha avuto comunque il merito di non perdere la testa e si è ripresentata in campo con più equilibrio anche grazie ai cambi di Fonseca. La squadra giallorossa ha trovato il gol a inizio ripresa con un tiro di Under finito in porta dopo una deviazione di Buffon e nel corso della ripresa - contro una Juventus molto meno aggressiva - ha comunque provato a riaprire la partita. Senza riuscirci, ma anche senza mai arrendersi.

Una buona ripresa non è comunque bastata per rimettere in discussione la partita. La Juventus tutto sommato ha avuto vita facile e ha portato a casa la vittoria.

Clicca qui per rileggere la diretta testuale del match