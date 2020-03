Juve-Inter, derby sul campo ma anche sul mercato: Tonali è il grande obiettivo comune

Occhi all'estero e in Italia: la Juventus, come sottolinea stamane Tuttosport, ha già iniziato da tempo a guardarsi intorno per plasmare la rosa 2020-2021. Tra i grandi sogni internazionali come Paul Pogba e Harry Kane, trova infatti ampio spazio anche il made in Italy.

Radar puntato su Brescia - La suggestione più importante? Il "solito" Sandro Tonali. Il giovane regista del Brescia è già riuscito a strappare applausi anche nella sua prima stagione in Serie A ed è quindi pronto a scatenare in estate un altro derby d'Italia dopo quello vinto sul campo dai bianconeri allo Stadium. Sul talento classe 2000 è forte, infatti, anche il pressing dell'Inter di Antonio Conte, che sogna una mediana tutta italiana con Barella e Sensi.