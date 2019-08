Juve, intesa con la Roma per Rugani. Segnali di riapertura per Chiesa

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se due indizi fanno una prova, la ricerca di un attaccante esterno da parte della Fiorentina – malgrado l’arrivo di Ribery – potrebbe essere un segnale di riapertura sulla cessione di Chiesa. Un elemento che va associato, inevitabilmente, al summit avvenuto ieri a Milano tra Fabio Paratici e l’intermediario Fali Ramadani, non il procuratore dell’attaccante viola – che viene seguito direttamente da papà Enrico – bensì l’intermediario che era era stato incaricato alcuni mesi fa (già ai tempi dei Della Valle) per il trasferimento del giocatore.

Nessuna illusione, chiaramente. La Juve al momento deve occuparsi delle cessioni dei giocatori in esubero, ma il vizietto di giocare in anticipo sui giovani di talento made in Italy Paratici non lo perde di certo, neanche di fronte a una rosa sovrannumero. Ecco perché – parallelamente alle operazioni in uscita che potrebbero avvenire nei prossimi dieci giorni mercato – lo scenario va monitorato senza alcuna distrazione.

In dirittura d’arrivo, invece, il trasferimento di Rugani alla Roma. Anche in questo caso i segnali nelle ultime settimane sono stati abbastanza chiari, già dal mancato impiego del difensore nella partita di Villar Perosa. Juve e Roma sono vicini all’intesa definitiva, un paio di giovani di scuola giallorossa potrebbero fare il percorso inverso, con l’interessante Riccardi (classe 2001) al centro delle attenzioni juventine.

Il resto – in chiave mercato bianconero - è da ricercare intorno alle posizioni di Mandzukic e Matuidi: entrambi sono lontani dalle idee di calcio di Sarri, e in attesa di una proposta convincente per il loro futuro prossimo. Il croato sarebbe stato proposto anche al Barcellona, il francese avrebbe confermato la volontà di restare, anche da fuori lista.