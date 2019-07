© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale futuro per Moise Kean? L'attaccante può lasciare la Juventus, ma i bianconeri valuterebbero una opzione di riacquisto per l'ex Hellas Verona. Tuttosport in edicola scrive che l'Everton sta preperando un'offerta da 45 milioni di euro, l'Ajax invece s'è per ora limitato a un sondaggio.

Anche Matuidi in uscita - Il centrocampista potrebbe salutare i bianconeri, l'agente Mino Raiola parlerà con la Vecchia Signora sia di Kean che di Matuidi. Il calciatore francese potrebbe tornare in patria, ma non è detto che a spuntarla sia il Paris Saint-Germain. Attualmente Matuidi ha un contratto valido fino al 2020 con opzione di rinnovo fino al 2021.